Rusya'da Boeing yolcu uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçağın motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Rusya'da Boeing yolcu uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı
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RUSYA Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Mirney şehrinden Moskova’ya uçan Boeing 737-800 tipi uçağın acil iniş yaptığı belirtildi. Alrosa Havayollarına ait, 157 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçağın, olası bir motor arızası nedeniyle Sıktıvkar kentine iniş yaptığı kaydedildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayda yaralanan olmazken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Rusya, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı almıştı.

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