Rusya'da bir günlük yas ilan edildi

RUSYA Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Kemerovo şehrindeki ticaret merkezinde 25 Mart 2018 tarihinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Rusya’da bir günlük yas ilan edilmiştir. Rusya Ankara Büyükelçiliği'nde yas günü olan 28 Mart’ta 10.00 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arasında taziye defteri açılacaktır" denildi.

