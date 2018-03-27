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Rusya'da bir günlük yas ilan edildi

Rusya Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Kemerovo şehrindeki ticaret merkezinde 25 Mart 2018 tarihinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Rusya’da bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı

Rusya'da bir günlük yas ilan edildi

Rusya Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Kemerovo şehrindeki ticaret merkezinde 25 Mart 2018 tarihinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Rusya’da bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı

27 Mart 2018 Salı 19:56
Rusya'da bir günlük yas ilan edildi
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RUSYA Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Kemerovo şehrindeki ticaret merkezinde 25 Mart 2018 tarihinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle Rusya’da bir günlük yas ilan edilmiştir. Rusya Ankara Büyükelçiliği'nde yas günü olan 28 Mart’ta 10.00 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 saatleri arasında taziye defteri açılacaktır" denildi. 
 

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