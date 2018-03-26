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Rusya'da AVM'de yangın: 37 kişi öldü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı

Rusya'da AVM'de yangın: 37 kişi öldü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı

26 Mart 2018 Pazartesi 03:03
Rusya'da AVM'de yangın: 37 kişi öldü
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RUSYA'NIN Sibirya bölgesinin Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 

Rusya’nın Kemerovo şehrinde bulunan “Zimnyaya Vişnya” adlı alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında en az 37 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu bildirildi. 

Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı. Hayatını kaybedenlerin de çocuk oyun bölümünde oldukları aktarıldı

43 kişinin de yaralandığı yangında 69 kişi ise kayıp.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaAVM
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