Rusya bu imzadan rahatsız oldu

PESKOV, gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD'nin Polonya'da askeri gücünü arttıracak anlaşma imzalaması hususundaki sorusunu cevaplandırdı.



Rus ordusunun konuyu yakından takip ettiğine dikkati çeken Peskov, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Rus Ordusu bunu, benzer adımların hiçbir şekilde Rusya’nın güvenliğini tehdit etmemesi için yapıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, ABD Polonya’ya bin civarında ilave asker gönderecek.



NATO KARARDAN MEMNUN KALMIŞTIR



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, ABD'nin Avrupa güvenliğine olan kararlı bağlılığını ve transatlantik bağların sağlamlığını ortaya koymaktadır." açıklamasında bulunmuştu.

