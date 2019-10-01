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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı netleştirdi: Balkonda sigara içmek yasak değil, ancak yangına mahal vermeyin

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangından korunma yönetmeliğiyle ilgili düzenlemedeki bir konuya açıklık getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenleme ile balkonlarda sigara içmenin yasaklanmadığı belirtilirken, yangına mahal vermemek konusunda da uyarıda bulunuldu.

DÜNYA 30.09.2019, 16:57
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı netleştirdi: Balkonda sigara içmek yasak değil, ancak yangına mahal vermeyin
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RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenlemeyle balkonlarda sigara içilmesini yasaklamak istemediklerini açıkladı.“Düzenlemeyle, yangın tehlikesi oluşturmadığı takdirde balkonlarda sigara içilmesi yasaklanmıyor” denilen açıklamada, sigara içmesi sonucunda yangın çıkmasına neden olan kişilere ceza uygulanacağı vurgulandı.Buna göre, sigara izmaritinin atılması nedeniyle etraftaki bir balkonun veya dairenin yanması durumunda kişi cezaya çarptırılacak.Diğer yandan, düzenlemenin yangın mağdurlarının olayın failinden zararın karşılanması ve tazminat talep edilmesini sağlayacağı da belirtildi.Konut, yurt ve otellerin odalarında ve balkonlarında ateş yakmanın yasaklandığı yönetmelikte yapılan değişiklikte ateşin açık tanımı bulunmasa da 36. Madde’de ateşin kaynakları arasında kibrit ve sigara da yer alıyordu. Bu durum balkonlarda sigara içmenin yasaklandığının düşünülmesine yol açmıştı.

#Rusya Acil Durumlar Bakanlığ #Rusya #Sigara #Balkon
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