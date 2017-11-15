Rusya açıkladı: O mevzileri vurduk

RUSYA Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya'daki üslerinden havalanan 6 uzun menzilli Tu-22M3 uçağı, Ebu Kemal'deki DEAŞ mevzilerine bombardıman düzenledi.



İran ve Irak hava sahaları üzerinden Suriye'ye ulaşan Rus uçakları, DEAŞ'a ait müstahkem mevkilerini, sığınakları ve askeri araçları imha etti.

Objektif kontrol araçları, Rus bombardıman uçaklarının belirlenen tüm hedefleri başarıyla vurduğunu doğruladı.



Bu arada Tu-22M3'lere Suriye hava sahasında Rusya'nın Hmeymim üssünden kalkan Su-30 avcı uçakları tarafından koruma sağlandı. Tu-22m3'ler Ebu Kemal'deki görevlerini tamamladıktan sonra Rusya'daki üslerine sorunsuz şekilde döndü.