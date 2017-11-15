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Rusya açıkladı: O mevzileri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Suriye'nin Deyr ez Zor kentine bağlı Ebu Kemal kasabasındaki DEAŞ mevzilerini vurduğunu duyurdu

Rusya açıkladı: O mevzileri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Suriye'nin Deyr ez Zor kentine bağlı Ebu Kemal kasabasındaki DEAŞ mevzilerini vurduğunu duyurdu

15 Kasım 2017 Çarşamba 19:15
Rusya açıkladı: O mevzileri vurduk
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RUSYA Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya'daki üslerinden havalanan 6 uzun menzilli Tu-22M3 uçağı, Ebu Kemal'deki DEAŞ mevzilerine bombardıman düzenledi.
 
İran ve Irak hava sahaları üzerinden Suriye'ye ulaşan Rus uçakları, DEAŞ'a ait müstahkem mevkilerini, sığınakları ve askeri araçları imha etti. 
Objektif kontrol araçları, Rus bombardıman uçaklarının belirlenen tüm hedefleri başarıyla vurduğunu doğruladı.
 
Bu arada Tu-22M3'lere Suriye hava sahasında Rusya'nın Hmeymim üssünden kalkan Su-30 avcı uçakları tarafından koruma sağlandı. Tu-22m3'ler Ebu Kemal'deki görevlerini tamamladıktan sonra Rusya'daki üslerine sorunsuz şekilde döndü.  

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıRus Tu-22M3
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