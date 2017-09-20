Rusya açıkladı: 850 militan öldürüldü

SPTUNİK'İN haberine göre basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ve Suriye ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine saldırı düzenleyen yaklaşık 850 Fetih el Şam militanı öldürüldü. Operasyon sonucunda 187 tesis, 11 tank, 4 muharebe aracı, 46 arazi aracı, 5 havan mermisi, 20 nakliye aracı ve 38 silah deposu imha edildi" dedi.

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