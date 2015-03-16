Rüşvet iddiası istifa ettirdi

16 Mart 2015 Pazartesi 10:33
Romanya Maliye Bakanı Darius Valcov, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılması üzerine istifasını sundu. Slatina Belediye Başkanlığı döneminde 2 milyon avro rüşvet aldığı iddiasıyla geçtiğimiz cuma günü hakkında soruşturma açılan Valcov, bugün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis'in görevinden ayrılması çağrısı üzerine istifa etti. Savcılar, Valcov'un görev yaptığı 2010-2013 yılları arasında belediye ihaleleri karşılığında yerel bir iş adamından 2 milyon avro rüşvet aldığını öne sürmüştü. Rüşvet iddialarının asılsız olduğunu savunan Valcov, Cumhurbaşkanı Lohannis'in görevinden ayrılmasını istemesinden saatler sonra Başbakan Viktor Ponta'ya istifasını sundu.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:35