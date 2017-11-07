Ruslar duyurdu... Türkiye'den getirildi

RUS basınının '15 yaşındaki Rus kızı Türkiye'de babası tarafından zorla tutuluyor' diye kampanya başlattığı Nadejda'nın ülkesine döndüğü açıklandı.

Rusya’daki bir dizi yayın organı 15 yaşındaki Rus kızı Nadejda’nın yine Rus vatandaşı babası Vladislav tarafından İstanbul’da alıkonmasını Türkiye karşıtı kampanyaya dönüştürmüştü. REN TV, Zvezda TV ve Ridus haber sitesi genç kızla ilgili yayınladığı haberleri “St. Petersburg’lu genç kız zorla Türkiye’de tutuluyor”, “Petersburg’lu kız öğrenci Türkiye’de yaşayan babasının kölesi oldu” gibi başlıklarla aktarmıştı.

Sputnik'in haberine göre Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada “Bugün 15 yaşındaki genç kız bugün Türkiye’den Rusya’ya getirildi” denildi.

Sözcü Petrenko, soruşturmacıların genç kızın akıbeti ile ilgili detayları araştırmaya devam edeceğini de belirtti.

Rus basınında yer alan iddialarda Nadejda’nın annesi St.Petersburg şehrinde vefat edince 14 yaşındaki çocuğun, 3 yaşından bu yana görmediği, İstanbul’da yaşayan yine Rus vatandaşı babası Vladislav tarafından davet edildiği belirtilmişti. İstanbul’da iki hafta geçiren genç kız Rusya’ya dönmek istediğinde babasının pasaportunu ve telefonunu elinden alarak geri dönmesine izin vermediği iddia edilmişti.

Son birkaç yıl İstanbul’da yaşayan babanın İslam dinini kabul ederek kızına da “Seni Müslüman geleneklerine göre yetiştirmek istiyorum” dediği öne sürülmüştü.