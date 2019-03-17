Ruslar, bu yıl da Soçi’de bikini ve mayo ile kayak yaptı

KAYAKSEVERLER bu yıl da Soçi'deki Boogel Woogel dağ festivalinde bir araya geldi. Yaklaşık 870 kişi karlı havada sadece bikini ve mayo giyerek, snowboard ve kayak yapma cesaretini gösterdi. Kimilerinin geleneksel kostümlerle boy gösterdiği festivalde renkli anlar yaşandı. Rus basınına bu kadar çok katılımcı beklemedikleri açıklamasını yapan organizatörlere göre, festivale katılanlar soğuğa ne kadar dayanıklı olduklarını gösterdi. Festival kapsamında kayak atlayışı, dans yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi.