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Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye meselesini görüştü

DÜNYA 04.09.2019, 18:22 04.09.2019, 18:23
Rus ve ABD'li genelkurmay başkanları Suriye'yi görüştü
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RUSYA Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Gerasimov, Dunford ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Açıklamada, "Görüşmede iki komutan yaptığı terör örgütleriyle mücadele  için yapılan operasyonlarda meydana gelen hadiselerin önlenmesi bağlamında  Suriye'deki durumu ele aldı." ifadesi kullanıldı.
Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 31 Ağustos'ta Türkiye  ve Rusya'nın inisiyatifiyle Suriye rejimi ateşkes ilan etmişti.
 
Ertesi gün, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İdlib'in  kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini"  gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
 

#Rusya Savunma Bakanlığı
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