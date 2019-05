Rus uzman S-400’lerle ilgili son gelişmeleri yorumladı: ABD, Türkiye’yi kaybedebilir

RUSYA Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli askerlerin haklarını savunan bir kuruluş olan Ofitserı Rossii'nin danışma kurulu üyesi olan Doç. Aleksandr Perenciyev, Radyo Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin Türkiye’ye S-400’lerin alımından vazgeçerek Amerikan yapımı Patriot sistemlerini alması için iki haftalık süre tanıdığı yönündeki açıklamasının ne gibi sonuçlara yol açabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Perenciyev, “Satranç dilinde ifade edecek olursak ABD, Türkiye ile ilişkileri bakımından son zamanlarda ‘Zugzwang’ durumunda, yani yaptıkları her hamle durumlarının kötüleşmesine yol açıyor. ABD, Türkiye’nin Rusya ile askeri-teknik alandaki işbirliğine tepkisiz kalamıyor, zira NATO ülkelerine silah satışını tekeline almış durumda ve söz konusu işbirliğini bu tekele yönelik tehdit olarak algılıyor. Bunun yanı sıra ABD ayrıca finansal zarara da uğruyor. Ancak eğer söylediklerini uygulayacak olurlarsa, Türkiye’yi kaybedebilirler” diye konuştu. Türkiye’ninse bu durumda daha farklı bir konumda olduğuna dikkat çeken Perenciyev, şöyle konuştu: “ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler kötüleşirse Ankara için her şeyin çok kötü olacağı söylenemez. Ankara daha fazla bölgesel politikalara yönelebilir, ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) da dahil olmak üzere Rusya ve Çin’le yakınlaşmaya devam edebilir. Yani ABD’den uzaklaşması, Türkiye’nin önünde yeni ufukların açılacağı anlamına gelecek. Elbette ki bir takım riskler de olacak, ancak Türkiye’nin durumu her hâlükârda Amerikalıların düşeceği durum gibi olmayacak. ABD yine o bahsettiğim ‘Zugzwang’ durumunda olacak, Türkiye ise yeni bir seçim yapmak durumunda olacak.”