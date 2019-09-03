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Rus savaş uçağı düştü! Pilotlar aranıyor

Moskova yönetimi, Su-25UB modeli jetin Stavropol'de yere çakıldığını açıkladı.

DÜNYA 03.09.2019, 15:54 Melike Temir
Rus savaş uçağı düştü! Pilotlar aranıyor
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SU-25UB model jetin ıssız bir alana çakıldığını belirten bakanlık, acil servis ekiplerinin iki pilotu aradığını aktardı.

Uçak eğitim uçuşlarında kullanılıyordu

Açıklamaya göre, eğitim uçuşu sırasında gerçekleşen kazada uçakta herhangi bir silah bulunmuyordu. Sovyetler Birliği döneminde tek pilot için üretilen Su-25UB, sonraki yıllarda modernize edildi ve pilot koltuğu sayısı ikiye çıkarıldı. Uçak eğitim uçuşlarında kullanılıyordu.

#Rus savaş uçağı #pilot
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