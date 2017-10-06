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Rus ordusunda selfie çekmek yasaklandı

Rusya ordusu askerlerinin güvenlik için çok büyük önem arz eden konum bilgilerini açığa çıkarıyor olması sebebiyle selfie çekmelerini yasakladı

Rus ordusunda selfie çekmek yasaklandı

Rusya ordusu askerlerinin güvenlik için çok büyük önem arz eden konum bilgilerini açığa çıkarıyor olması sebebiyle selfie çekmelerini yasakladı

06 Ekim 2017 Cuma 19:28
Rus ordusunda selfie çekmek yasaklandı
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DAHA önce Ukrayna ve Suriyede sosyal medyada paylaşılan Rus birliği fotoğrafları sebebiyle askerlerin gizli kalması gereken konum ortaya çıkmıştı.

İngiliz gazetesi Independentta yer alan bir habere göre Rusya ordusu, askeri personelin fotoğraf çekmesini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı, fotoğraf, videove diğer görsel medyanın düşmanlara önemli bilgiler verebileceği olasılığına karşı, fotoğraf çekimlerinin yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarıda, bazı fotoğrafların dijital ortamda, çekildiği coğrafi konumunun kolaylıkla saptanabildiği ve dolayısıyla askeri birliklerin konuşlandığı bölgenin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiliyor.

Uluslararası basın mensuplarının daha önce Rusya askerlerinin selfielerini konum belirlemek için kullandığı bazı olaylar gerçekleşmişti. 

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Rus Ordusunda Selfie çekmek YasaklandıSelfie
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