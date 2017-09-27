Rus ordusu, Topol kıtalararası füzesini denedi

AÇIKLAMADA , “Denemenin amacı, kıtalararası balistik füze lerin yeni savaş donatımının test edilmesi. Füzenin eğitim amaçlı savaş başlığı belirlenen hassasiyetle Sarı Şagan (Kazakistan) poligonundaki hedefi vurdu” dendi.Deneme sırasında, füzenin hava savunmayı geçme sürecinde sergilediği performansla ilgili verilerin elde edildiği kaydedildi. Elde edilen bilginin, Rus balistik füzeleri için ‘Füze Kalkanı’nı geçme araçlarının üretiminde kullanılacağı ifade edildi.

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