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Rus liderin katillerinden mahkemede kan donduran poz

Rusya'nın muhalif lideri Boris Nemtsov'u öldürmekten hüküm giymiş 5 kişi dünkü mahkemede kameralara gülümseyerek poz verdi

Rus liderin katillerinden mahkemede kan donduran poz

Rusya'nın muhalif lideri Boris Nemtsov'u öldürmekten hüküm giymiş 5 kişi dünkü mahkemede kameralara gülümseyerek poz verdi

13 Temmuz 2017 Perşembe 08:41
Rus liderin katillerinden mahkemede kan donduran poz
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İKİ yıl önce Rusya'nın muhalif lideri Boris Nemtsov'u öldülmekle suçlanan 5 kişi dün yeniden hakim karşısına çıktı.Suikastten mahkum olan Çeçen asıllı Temirlan Eskerhanov, Şadid Gubaşev, Anzor Gubaşev, Zaur Dadayev ve Hamzat Bahayev mahkeme salonunda kameralara gülümseyerek poz verdi.Önceki duruşmalarda şüphelilerin 240'ar bin dolar para aldığını bunun karşısında Nemtsov'u öldürdüğü ortaya çıkmıştı.Rusya lideri Putin karşıtı olmasıyla bilinen Nemtsov Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nın karşısındaki bir köprüde vurulmuştu. 
27 Şubat 2015'te meydana gelen olayda beyaz bir araçla siyasetçiye yaklaşan saldırganlar dört el ateş ederek Nemtsov'u öldürmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev de yapmış olan Nemtsov reform yanlısı görüşleriyle biliniyor, Ukrayna'daki savaşa karşı çıkıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaMahkeme
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