Rus güzelin belden aşağısını gören gözlerini alamıyor

RUS fitness güzeli Natascha Encinosa, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ilgi odağı oldu.
DÖVÜŞÇÜLERİ ANDIRIYOR
İncecik beli, basenleri ve kalın kaslı bacaklara sahip olan genç kız adeta dövüşçüleri andırıyor.
BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Rus güzel, Instagram'da binlerce takipçiye sahip.
İşte Rus güzelin bazı paylaşımları;
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