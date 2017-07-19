Rus güzel dansıyla herkesi mest etti ama öyle rakipleri var ki işi zor

BU etaba katılan 30 yarışmacı hem güzelliklerini hem de sanatsal yeteneklerini sergiledi.
Miss Moscow 2017 yarışmasının yetenek aşamasına katılan Tatyana Vinogradova modern dans gösterisi yaptı.
Sahneye çıkan güzeller jüri üyelerine müzik ve dans gösterilerini sundu. Şarkı söyleyen, dans eden, müzik enstrumanı çalan, spor yapan güzel yarışmacılar etkileyici performanslarıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Sputnik, yarışmadan en ilginç görüntüleri derledi.
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