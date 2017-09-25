Rus general Suriye'de DEAŞ saldırısında öldürüldü

Deyrizor yakınlarındaki Beşşar Esed rejimi güçlerine danışmanlık yapan Asapov'un saldırı sırasında bir sahra karargahında bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırıda Asapov'un tercümanının ve yanındaki iki albayın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Russia Today'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Asapov'un, Suriye'de DEAŞ'ın havan saldırısı sonucu ölümcül şekilde yaralanarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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