Rus Dışişleri'nden İran açıklaması!

RUSYA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da 5. gününe giren protestoların ülkenin iç meselesi olduğu belirtildi.
"İRAN'A DIŞ MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ!"
Olayların şiddet ve kan dökme yoluyla tırmanmamasını umduklarını kaydeden bakanlık, "Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler (İran'ın içişlerine) kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
ŞİMDİYE KADAR 12 KİŞİ ÖLDÜ
İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
GÖZALTILAR BAŞLADI
Dün çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.