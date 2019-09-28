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Rus Dışişleri, elektronik vize için koşulları açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg ve Leningrad bölgelerine yapılacak seyahatlerde 1 Ekim’den itibaren alınabilecek elektronik vizelerin alım koşullarını açıkladı.

DÜNYA 27.09.2019, 13:20
Rus Dışişleri, elektronik vize için koşulları açıkladı
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BAKANLIĞA göre, turistin ücretsiz olarak elektronik vize alabilmesi için seyahat tarihinden en geç dört gün öncesine kadar Rus Dışişleri’nin özel sitesindeki elektronik formu doldurarak talepte bulunması gerekiyor. Formla birlikte yine elektronik ortamda fotoğrafın gönderilmesi isteniyor. Bunlar dışında da turistin başka bir belge ibraz etmesi gerekmiyor.Elektronik vizeler, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyarak, en fazla 30 gün süre için ücretsiz olarak verilecek.Ülke sınırlarına giriş ise Pulkovo Havalimanı’ndaki kontrol noktası; Vıysotsk, St. Petersburg Büyük Limanı, St. Petersburg Yolcu Limanı’ndaki deniz kontrol noktalarının yanı sıra İvangorod, Torfyanovka, Brusniçnoye, Svetogorsk araçlı kontrol noktaları ile İvangorod yaya geçiş kontrol noktası üzerinden yapılabilecek.Demiryolu üzerinden yapılan yolculuklarla elektronik vize kullanılarak bölgelere giriş yapılması ise şu an için teknik sebeplerden ötürü mümkün değil.Elektronik vize uygulamasından yararlanabilecek ülkeler arasında Türkiye, Avusturya, Andorra, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Vatikan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Hindistan, Endonezya, İran, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Katar, Kıbrıs, Çin (Tayvan dahil), Kuzey Kore, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Monaco, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsviçre, İsveç, Estonya ve Japonya yer alıyor.Yabancı turistler şimdi elektronik vizelerle Uzak Doğu ve Kaliningrad bölgesini ziyaret edebiliyor. 1 Ocak 2021’den itibaren ise turistler Rusya’nın tüm bölgeleri için elektronik vize alabilecek.

#Rusya Dışişleri Bakanlığı #elektronik vize #Rus Dışişleri
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