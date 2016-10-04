Rus Büyükelçiliğine saldırı

Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine havan toplarıyla saldırı düzenlendi. Dün gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi

RUSYA'NIN Şam Büyükelçiliğine dün havan toplarıyla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, havan toplarından birinin elçilik yerleşkesinde bulunan lojmanlara yakın bir yere düştüğü belirtildi.

Can kaybının ya da yaralanmanın olmadığı ancak binada maddi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, havan topu atışının Şam'ın Fethi Cephesi ve Feylek ur-Rahman gruplarının kontrolündeki Cobar bölgesinden yapıldığı bildirildi.

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