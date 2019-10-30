Rus Büyükelçi Yerhov: Türkiye istemiyor, dolayısıyla PYD masada olmayacak
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cenevre’de daha önce belirlenen Anayasa Komisyonu üyeleri dışında PYD’nin temsilcilerinin veya ona destek verenlerin masada yer almasının mümkün olmadığını belirtti. Yerhov, "Türkiye istemiyor, dolayısıyla olması söz konusu değil" ifadesini kullandı.
RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, dün Beştepe'de gerçekleştirilen 29 Ekim resepsiyonunda Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu. Sarıkaya'nın aktardığına göre Soçi’de varılan mutabakat gereği YPG’den boşaltılması gereken alanlara ilişkin gelişmelerin olumlu olduğunu bildiren Yerhov, bazı yerlerde istenmeyen bazı sorunların olmasına karşın, bunların çözüldüğünü ve planlandığı şekilde ilerlediğini de vurguladı. Sarıkaya'nın yazısında, Yerhov'un Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili açıklamasına da şöyle yer verildi: "Cenevre’de daha önce belirlenen Anayasa Komisyonu üyeleri dışında PYD’nin temsilcilerinin veya ona destek verenlerin masada yer almasının mümkün olmadığını da belirten Yerhov, ‘Türkiye istemiyor, dolayısıyla olması söz konusu değil’ dedi."
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