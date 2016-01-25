Rus bilim adamlarından şok iddia

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:27
RUSYA Bilimler Akademisi (RAN) uzmanları yaptıkları uyarıda artan uzay çöpünün yarattığı sorunları dile getirerek muhtemel bir dünya savaşına neden olabileceği uyarısında bulundular.
ASKER UYDULARA ZARAR VEREBİLİR
Komsomolskaya Pravda gazetesinin haberine göre Rusya Bilimler Akademisi uzmanı Vitaly Adushkin, sunduğu raporda daha önce uzaya fırlatılan ve şuan kullanılmayan enkaz durumundaki birçok uydu ve uydulardan kopan uzay çöplerinin bir gün askeri amaçlı uydulara zarar verebileceğini söyledi.
ZARAR KARŞILANAMAZ
Rus uzman gerçekleşebilecek böyle bir kazanın vereceği zararın anlayışla karşılanmayacak zor bir durum oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus bilim adamı ortaya çıkacak tabloda alınan sinyallerin tanımlanmayan araç olarak algılanacağını ve zaten mevcut durumu sıkıntılı dünya siyasetinin savaşa yol açabileceğini düşünüyor.
Rusya Bilimler Akademisi'ne göre şuanda 20 binden fazla dünya yörüngesinde bulunan irili ufaklı eski uydu bulunuyor ve bunların en ufağı saate 34 bin 500 kilometre saatle hareket ediyor. The Guardian'a göre 1960'lı yıllarla kıyaslandığında Dünya'nın etrafındaki uzay enkazı miktarı iki katından fazla.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 19:28