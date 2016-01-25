Rus bilim adamlarından şok iddia

RUSYA Bilimler Akademisi (RAN) uzmanları yaptıkları uyarıda artan uzay çöpünün yarattığı sorunları dile getirerek muhtemel bir dünya savaşına neden olabileceği uyarısında bulundular.





ASKER UYDULARA ZARAR VEREBİLİR





Komsomolskaya Pravda gazetesinin haberine göre Rusya Bilimler Akademisi uzmanı Vitaly Adushkin, sunduğu raporda daha önce uzaya fırlatılan ve şuan kullanılmayan enkaz durumundaki birçok uydu ve uydulardan kopan uzay çöplerinin bir gün askeri amaçlı uydulara zarar verebileceğini söyledi.





ZARAR KARŞILANAMAZ





Rus uzman gerçekleşebilecek böyle bir kazanın vereceği zararın anlayışla karşılanmayacak zor bir durum oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus bilim adamı ortaya çıkacak tabloda alınan sinyallerin tanımlanmayan araç olarak algılanacağını ve zaten mevcut durumu sıkıntılı dünya siyasetinin savaşa yol açabileceğini düşünüyor.



