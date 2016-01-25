Rus askerleri peşine düştü!

25 Ocak 2016 Pazartesi 10:18
RUS yayın organları, 24 Kasım 2015’te Türk jetlerince düşürülen SU-24 uçağının paraşütle atlayan pilotu Oleg Peşkov’u vurduğu iddia edilen Alparslan Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazdı. Elazığlı Alparslan Çelik, uçağın düşürülmesinden sonra pilotun öldürüldüğüne ilişkin kameralara açıklama yapan kişiydi.
Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazdı. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de rejimin ele geçirdiği Rabia’ya Rus subayların da girdiğini bildirdi. Rusya’da yayın yapan Kremlin’e yakınlığı ile bilinen “Dni” ve “Lifenews” yayınları, Suriye ordusunun kendi intikamlarını da alacağını, Rabia kasabasında düşürülen Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu vuran grubun da bulunduğunu yazdı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 14 Aralık 2015’te yaptığı açıklamada düşürülen savaş uçağından atlayan Rus pilota ateş eden kişiyi tespit ettiklerini, bu kişinin bir Türk vatandaşı olduğunu söylemiş ve 33 yaşındaki Alparslan Çelik’i işaret etmişti. MHP Keban eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik’in oğlu Alparslan Çelik 2014 ilkbaharında sınırdan önce Irak’a giderek Türkmenlerle birlikte IŞİD’e karşı savaştı. Çelik buradan da 2015 yılı başlarında Suriye’ye geçerek Bayırbucak Türkmenleri saflarına katıldı. Çelik, 2’nci Sahil Tümen Komutanlığı birliklerine katıldı ve komutan rütbesine kadar terfi etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:56