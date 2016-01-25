Rus askerleri peşine düştü!

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yayın organları, 24 Kasım 2015’te Türk jetlerince düşürülen SU-24 uçağının paraşütle atlayan pilotu Oleg Peşkov’u vurduğu iddia edilen Alparslan Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazdı. Elazığlı Alparslan Çelik, uçağın düşürülmesinden sonra pilotun öldürüldüğüne ilişkin kameralara açıklama yapan kişiydi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazdı. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de rejimin ele geçirdiği Rabia’ya Rus subayların da girdiğini bildirdi. Rusya’da yayın yapan Kremlin’e yakınlığı ile bilinen “Dni” ve “Lifenews” yayınları, Suriye ordusunun kendi intikamlarını da alacağını, Rabia kasabasında düşürülen Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu vuran grubun da bulunduğunu yazdı.