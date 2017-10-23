Rus asker 4 silah arkadaşını öldürdü

RUSYA Ulusal Muhafız Birliğinin basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, birliğe bağlı bir asker, Çeçenistan’da görev yaptığı askeri üstteki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.



Olay sonucu 4 asker hayatını kaybederken, saldırıyı düzenleyen asker ise emniyet güçlerince öldürüldü.

Olayın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda güvenlik yetkilisinin sevk edildiği bildirildi.

