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Rus asker 4 silah arkadaşını öldürdü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir askerin, 4 silah arkadaşını öldürdükten sonra emniyet güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi

Rus asker 4 silah arkadaşını öldürdü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir askerin, 4 silah arkadaşını öldürdükten sonra emniyet güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:55
Rus asker 4 silah arkadaşını öldürdü
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RUSYA Ulusal Muhafız Birliğinin basın merkezinden yapılan açıklamaya  göre, birliğe bağlı bir asker, Çeçenistan’da görev yaptığı askeri üstteki diğer  askerlerin üzerine rastgele ateş etti.
 
Olay sonucu 4 asker hayatını kaybederken, saldırıyı düzenleyen asker  ise emniyet güçlerince öldürüldü.

Olayın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgeye çok  sayıda güvenlik yetkilisinin sevk edildiği bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Federasyonu
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