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Rus ajansından o iddia !

Ege Denizi'nde 21 Temmuzda meydana gelen depremin Rus turistleri Türkiye ve Yunanistan’dan caydırmaya başladığı iddia edildi

Rus ajansından o iddia !

Ege Denizi'nde 21 Temmuzda meydana gelen depremin Rus turistleri Türkiye ve Yunanistan’dan caydırmaya başladığı iddia edildi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:31
Rus ajansından o iddia !
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RUSYA  Kültür Bakanlığına bağlı turizm ajansı “Rosturizm” tarafından yapılan basın açıklamasında geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren elinde Türkiye ve Yunanistan için satın alınmış turu bulunan çok sayıda kişinin acentelerle temasa geçerek tur iptali başvurusunda bulundukları kaydedildi.Açıklamada turdan vazgeçme gerekçesi olarak (can güvenliği) ileri sürüldüğü kaydedilerek, kimi Rus vatandaşlarının tatilini yarıda keserek geri dönmek istediği de vurgulandı. Bu taleplere bağlı olarak işin maddi tarafına da ışık tutan Rusya turizm ajansı, “Türkiye ve Yunanistan tatilini yarıda kesmek isteyen vatandaşlarımız turizm acentelerinden herhangi geri ödeme talep edemez. Ancak başlamamış turu iptal etmek isteyenler acentenin şu ana kadar yaptığı masraflar düşüldükten sonra parasını geri alabilir” dendi.

Bu arada Rusya turizm sektöründe faaliyet gösteren acente yetkilileri Rosturizm açıklamasının Rusya’daki iç turizm oyuncularının teklin ve baskısıyla yapılmış olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor. Rusya’da normalin çok altında soğuk geçen yaz aylarıyla otellerin aşını fiyat uygulaması Rus vatandaşlarını Türkiye ve Yunanistan’a yönlendirdiği gerçeği bir ay önce kabul edilmişti.

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