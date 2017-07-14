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'Rus aile Suriye'ye gitmek isterken yakalandı' iddiası

Rus haber ajansı Sputnik, Türkiye'de kaybolan bir Rus ailenin Suriye'ye yasa dışı yollarla gitmeye çalışırken Hatay'da polis tarafından yakalandığını aktardı. Yakalanan Rusya vatandaşlarının son dönemde radikal eğilimlere kapıldığı ifade ediliyor

'Rus aile Suriye'ye gitmek isterken yakalandı' iddiası

Rus haber ajansı Sputnik, Türkiye'de kaybolan bir Rus ailenin Suriye'ye yasa dışı yollarla gitmeye çalışırken Hatay'da polis tarafından yakalandığını aktardı. Yakalanan Rusya vatandaşlarının son dönemde radikal eğilimlere kapıldığı ifade ediliyor

14 Temmuz 2017 Cuma 12:39
'Rus aile Suriye'ye gitmek isterken yakalandı' iddiası
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SPUTNİK'İN  aktardığına göre Saratov bölgesinden Svetlana Uhanova ve gayriresmi eşi Yevgeniy Koçaari ile iki kız çocuğu Hatay'da yakalandı.İddiaya göre Suriye'ye yasadışı yollarla girmeye çalışan aile, radikal örgütlere katılmaya yeltenme suçlamasıyla Antakya'da bir hapishaneye gönderildi. Büyükelçilik de olayla ilgili inceleme başlattı.

İADESİ TALEP EDİLİYOR

Rus basınına konuşan Büyükelçilik Sözcüsü Aleksandr Leşuhov "Yetkililere bu kişilerin Rusya vatandaşı olup olmadığını doğrulaması ve onların üçüncü bir ülkeye değil, Rusya'ya gönderilmesi için başvurduk" dedi.Aile ile ilgili araştırmaları, Svetlana ile olan çocukları Liza'ya yaklaşık bir aydır ulaşamayan eski eş başlattı. Eski kayınbabası Valeri Uhanov da konuyla ilgili yardımda bulundu. RT'ye konuşan Uhanov, haziran ayı ortasında kızı, yeni eşi ve iki çocuklarının kuzenlerinin yaşadığı Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığını söyledi.Uhanov "Ankara'ya değil, İstanbul'a uçtular. Ondan sonra da onlarla irtibatımız kesildi. Dört gün sonra endişelenmeye başladık, oğlum Sergey İstanbul'a gitti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na olayı bildirdi" dedi.

'RADİKAL EĞİLİMLERE KAPILDI' İDDİASI

Svetlana'nın kısa zaman önce çok değiştiğini, Suriye'deki radikal eğilimlerine kapıldığını ve oğlu ile bağlantısının ifade etti. Uhanov "Televizyon, bilgisayar istemedi. Çocuğunu anaokulundan başka çocuklarla konuşmasın diye aldı. Eşiyle sosyal medya hesaplarında silahlı adamlar yer almaya başladı. Bu bizi endişelendirdi. Bir hafta sonra da Kaçaari'den her şeyin yolunda olduğu, onları aramamamız gerektiği ve başkasının telefonuyla bizimle irtibat kurduğunu belirten bir mesaj geldi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaRusHatay
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