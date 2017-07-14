Rum yönetiminden çözüm yerine kriz!

FRANSIZ Total ve İtalyan ENI enerji şirketlerinin kiraladığı doğalgaz arama gemisi West Capella’nın, Kıbrıs açıklarında başlayacağı sondaj faaliyeti için gereken konuma yerleştiği açıklandı. Rum tarafı, bölgedeki doğalgaz rezervlerinin kendisine ait olduğunu iddia ederken, Türkiye kaynaklarının adadaki tüm taraflara ait olduğu görüşünde.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin enerji bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamaya göre, “Onesiphoros 1” adı kuyunun yaklaşık 75 günde tamamlanması bekleniyor. Bu çalışma, adanın birleştirilmesi için Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında İsviçre’de yapılan müzakerelerin geçen hafta tartışmalı bir biçimde ve sonuçsuz kapanmasından hemen sonra başlatılıyor.

Türkiye, Rum yönetiminin adanın hidrokarbon kaynaklarını tek yanlı olarak çıkartma yetkisine sahip olmadığını savunuyor. Total ve ENI’nin ortak arama ruhsatına sahip oldukları rezerv bloğu, ENI’nin 2015 yılında Mısır açıklarında bulduğu Zohr doğalgaz sahasına 6 km uzaklıkta.

Rum yönetimi geçen ay bölgedeki deniz trafiği için bir duyuru yayınlayarak, 10 Temmuz’dan Ekim başına kadar söz konusu sahada doğalgaz arama çalışması yapılacağını açıklamıştı.

Çavuşoğlu: Samimiyetsizlik

Ankara’yı ziyaret eden Gambiya Dışişleri Bakanı Darboe ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının İsviçre’deki görüşmeler devam ederken Kıbrıs çevresindeki rezervlerde sondaj yapmak üzere bölgeye bir platform gönderdiğini ve aslında bu adımın bile Rum tarafının görüşmeler konusundaki “samimiyetsizliğini” ortaya koyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ın etrafındaki her türlü rezervlerde KKTC’nin ve KKTC halkının hakkı var; Rumlar tek taraflı faaliyet yürütüyor; bu faaliyetlere duyarsız kalamayız. Bu tek taraflı adımlara karşı bizim de atacağımız adımlar olacaktır” dedi.

Katar için ziyaret

Bakan Çavuşoğlu, Körfez krizine ilişkin de şu açıklamayı yaptı: “Krizin çözülmesi için bir çok ülke ile temas halindeyiz bunlardan bir tanesi de ABD. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’nın çalışmalarını, çabalarını destekliyoruz. Çabalarını da olumlu buluyoruz. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte bölgeye bir ziyarette bulunmak ister sorunların çözülmesi amacıyla. Takvim belli olunca kamuoyu ile paylaşırız. İnşallah kısa süre içinde hepimiz üzen kardeşliğe yakışmayan sorun çözülür. Bölgeye barış ve istikrar geri gelir.”

Erdoğan: Bizi kaybedersiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi’nde şunları söylemişti: “Uluslararası hukukun gereği hidrokarbon kaynaklarının Ada’daki tüm taraflara ait olması gerekiyor. Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz, bölgede yeni gerginliklere yol açacak adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde kendilerine sadece bölgede değil, her yerde ve her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim.”