Ruhani'nin kardeşi hastaneye kaldırıldı

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, mali suçlar nedeniyle tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Feridun'un sağlık durumuna ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.
Hüseyin Feridun, hakkında açılan "mali suçlar" davasında gereken kefareti ödememesi nedeniyle dün tutuklanmıştı.
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