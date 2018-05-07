Ruhani'den Trump'a: Pişman olursun

12 Mayıs tarihi yaklaşırken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin “tarihi hata” olacağı uyarısında bulundu. Ruhani, ülkesinin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “balistik füze faaliyetlerinin müzakere konusu olmadığını” belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ülkesini çekip çekmeyeceğine ilişkin nihai kararı vereceği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken, Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran’ın Sebzivar kentinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını belirtti.

Ruhani, İran’ın balistik füze teknolojisinin de müzakere konusu dahi olamayacağını belirtti. Bilindiği üzere, başta İsrail yönetimi olmak üzere ABD ve Suudi Arabistan, İran’ın sahip olduğu balistik füze teknolojisini de Tahran’la yeniden ele alınmasını istedikleri nükleer müzakerelere dahil edilmesini talep ediyor. Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump’ın nükleer anlaşmaya İran’ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor. Son olarak, Trump’ın avukatlığına atanan Rudy Giuliani de ABD Başkanı’nın anlaşmadan çekileceğini iddia etti.

ABD PİŞMAN OLUR

ABD’nin İran’la ilgili 40 yıldır yanlış kararlar aldığını, nükleer anlaşmadan çıkmasının tarihi bir hata olacağını öne süren Ruhani, “ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa pişman olacaktır” ifadelerini kullandı. Dünyayla diyalog kurma isteklerini hatırlatan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü nükleer anlaşmadan çıkma veya kalma kararına göre planlarının hazır olduğunu kaydetti.

İSTEDİĞİMİZ KADAR FÜZE ÜRETİRİZ

Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki füze faaliyetlerinin müzakere konusu yapılmayacağını, füze ve silah üretip depolamaya devam edeceklerini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı, “Biz savunma silahlarımızla ilgili kimseyle müzakere yapmayacağız. İhtiyacımız kadar füze ve silah üretip depolamaya devam edeceğiz” dedi. . İran yönetimi yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore’den aldığı destekle menzili 300 ila 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.

Trump anlaşmadan çekilecek

İsrail lobisine yakın isimlerden ve ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlığına yeni atanan Rudy Giuliani ise, yaptığı açıklamayla Trump’ın İran’da rejim değişikliği politikasına bağlı olduğunu açıkladı. New York eski Belediye başkanı, katıldığı bir toplantıda, İran’da bir rejim değişikliğinin “Ortadoğu’da barışa ulaşmanın tek yolu” olduğunu savundu. Trump’ın 12 Mayıs’ta nükleer anlaşmadan çekileceğini düşündüğünü belirten Giuliani, bu yorumunu, “sağında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, solunda Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton varken, ne sonuç çıkmasını bekliyorsunuz” sözleriyle destekledi.

‘Anlaşma kötünün iyisi’

İsrail ordusu istihbarat servisinde görev yapmış emekli Tümgeneral Amos Gilad, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin sadece İran’ın işine yarayacağını belirterek, Netanyahu yönetimi ile ters düşen bir yoruma imza attı. İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan Gilad, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun geçen hafta sonu dünyaya açıkladığı belgelerde, İran’ın nükleer çalışmalarına ilişkin yeni bir şey söylemediğini belirterek, “ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkmaması, İsrail için kötünün iyisidir” değerlendirmesinde bulundu.

FAS’tan sonra Mısır’la imza

Geçen hafta, Fas’la İran karşıtı ortak mutbakata imza atan Suudi Arabistan, Mısır’la da birçok alanda ortaklığı güçlendirmeyi hedefleyen 80 anlaşmaya imza attı. Suudi Arabistan’ın Kahire Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda, Kahire ve Riyad arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek için 80 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların sanayi, ticaret, yatırım, sağlık, eğitim, ulaşım ve petrol alanlarında olduğu bilgisi verildi.