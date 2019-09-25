Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Baskı altında kabul etmeyiz
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu
DÜNYA 25.09.2019, 18:50 25.09.2019, 19:10
İRAN Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ruhani, 'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul etmiyoruz. ABD, acımasız ekonomik terörizm uyguluyor. ABD uluslararası korsanlık yapıyor. Yaptırımlar devam ettiği sürece nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz' dedi
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|5
|5
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|5
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|5
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|5
|10
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|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
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|5
|9
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|9
|7. Hatayspor
|5
|8
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|5
|8
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|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
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|5
|7
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|6
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
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|5
|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
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|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
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|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
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|5
|1