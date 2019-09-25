Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Baskı altında kabul etmeyiz

İRAN Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ruhani, 'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul etmiyoruz. ABD, acımasız ekonomik terörizm uyguluyor. ABD uluslararası korsanlık yapıyor. Yaptırımlar devam ettiği sürece nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz' dedi