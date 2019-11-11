Ruhani'den tarihi itiraf: Yalnızlaşırız
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya ülkeleri ile irtibat kurmamaları halinde yalnızlaşacaklarını bu nedenle menfaatleri doğrultusunda her müzakere masasına oturacaklarını söyledi
DÜNYA 11.11.2019, 20:12
CUMHURBAŞKANI Ruhani, Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir çelik fabrikasının açılışında konuştu.
Konuşmasında, nükleer anlaşmadan çıkılmasını ve Batı ile ilişkilerin azaltılmasını savunan muhafazakar kesimi eleştiren Ruhani, "Bazıları dünya ile görüşmemiz halinde elimizdeki gücü kaybedeceğimizi zannediyor. Kalkınma yolunda olan bir ülkenin yalnızlaşması düşünülebilir mi? İlişki kurmazsak yalnızlaşırız." değerlendirmesinde bulundu.
"Dünya ile irtibat kurulmaması İran'ın yalnızlaşmasına yol açacaktır." ifadelerini kullanan Ruhani, bu nedenle tüm dünya ile konuştuklarını ve milli menfaatlerini temin etmek için gerekli olan her müzakere masasına oturacaklarını kaydetti.
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