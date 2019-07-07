Ruhani'den ABD'ye mesaj: Yeni bir başlangıç

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik tüm yaptırımların kaldırılması halinde ABD'nin de aralarında olduğu ülkelerle yeni bir başlangıç yapabileceklerini belirtti

Ruhani'den ABD'ye mesaj: Yeni bir başlangıç
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı  ele aldı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra yaptırımlara rağmen  anlaşmanın korunması için İran'ın 14 ay "stratejik sabır" gösterdiğini Fransız  mevkidaşı Macron'a aktaran Ruhani, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini  kısmen durdurma kararının anlaşmanın korunması için alındığını ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım ve ekonomik baskılarını "terör eylemi"  ve "ekonomik savaş" olarak niteleyen Ruhani, "Bu ekonomik savaşın devamı bölgede  ve dünyada yeni tehditler ortaya çıkarabilir." uyarısında bulundu.

Ruhani, ülkesine yönelik tüm yaptırımların durdurulması gerektiğini  vurgulayarak, "Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5 1 (ABD, Rusya, Çin,  İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir."  değerlendirmesinde bulundu.

"AB nükleer anlaşmanın korunmasını istiyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine  başından beri karşı olduklarını hatırlatarak, "Avrupa Birliği, nükleer anlaşmanın  korunmasını istiyor ve bunun için çaba gösteriyor. Avrupa'nın, ABD yaptırımlarını  etkisiz kılmak için ortaya koyduğu çabaların yetersiz olduğunu kabul ediyorum  ancak bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Durumu kontrol altında tutmak ve nükleer anlaşmayı korumak için yeni  planlar ve önlemler gerektiğini belirten Macron, anlaşmanın sona ermesinin herkes  için başarısızlık ve üzücü olacağını kaydetti.

Tahran'ın Avrupa'ya verdiği süre yarın doluyor

Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer  anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın  çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.  İran'ın verdiği süre yarın doluyor. İran hükümetinin yarın basın toplantısıyla  uranyum zenginleştirme oranını yüzde 5'e çıkaracağını açıklaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile  İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak  adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme  faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

İran, nükleer anlaşma metninde, "Yaptırımların geri getirilmesi  halinde ya da taraflardan birinin anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmediği  durumda İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen  durdurabileceğini" ifade eden 26 ve 36'ncı maddeyi esas aldığını belirtiyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek  İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini  nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran ile ticareti  kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için  INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İran, sadece ilaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'in petrol  ticaretine de imkan sağlaması gerektiğini belirtiyor.

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