Ruhani'den ABD'ye karşı açıklama

RUHANİ, ABD’nin 40 yıldır İran’a karşı hamleler yaptığını ve daha önce olduğu gibi bir kez daha başarısız olacağını belirtti.



Ruhani, stratejik olarak önemi bulunan Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatmamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun kararı olduğunu söyledi.



Ruhani’nin açıklamaları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili muafiyetlerin kaldırılması kararı almasından sonra geldi.