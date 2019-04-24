Ruhani'den ABD'ye karşı açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ABD ile görüşmesinin yaptırımların kaldırılması ve 'yasadışı uygulamalar için özür dilenmesi' durumunda gerçekleşebileceğini söyledi; ancak, ABD’nin İran’la görüşme amacının olmadığını ekledi

Ruhani'den ABD'ye karşı açıklama
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RUHANİ, ABD’nin 40 yıldır İran’a karşı hamleler yaptığını ve daha önce olduğu gibi bir kez daha başarısız olacağını belirtti.

Ruhani, stratejik olarak önemi bulunan Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatmamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun kararı olduğunu söyledi.

Ruhani’nin açıklamaları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili muafiyetlerin kaldırılması kararı almasından sonra geldi.

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