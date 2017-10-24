Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107726
ALTIN
152.647
DOLAR
3.7125
STERLİN
4.8894
EURO
4.3675
Gece çalışanlar dikkat! Risk artiyor...
Gece çalışanlar dikkat! Risk artiyor...
Çamaşır yıkarken yapılan 7 hata
Çamaşır yıkarken yapılan 7 hata
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
banner468

Ronaldo haberini sunarken heyecanlanıp frikik verdi

İtalyan haber spikeri Barbara Francesca, Ronaldo haberini sunarken kendinden geçti. Bu anlarda giydiği mini eteğin azizliğine uğrayan güzel spiker, verdiği frikikle magazin basınına konu oldu

Ronaldo haberini sunarken heyecanlanıp frikik verdi

İtalyan haber spikeri Barbara Francesca, Ronaldo haberini sunarken kendinden geçti. Bu anlarda giydiği mini eteğin azizliğine uğrayan güzel spiker, verdiği frikikle magazin basınına konu oldu

24 Ekim 2017 Salı 13:35
Ronaldo haberini sunarken heyecanlanıp frikik verdi
banner404

REAL Madridli futbolcu  Cristiano Ronaldo ile ilgili haber sunan İtalyan spiker Barbara Francesca o kadar hararetli sunum yaptı ki firkik vermekten kurtulamadı.

FRİKİK VERMEKTEN KURTULAMADI

Barbara Francesca, hızlı hareket ettiğini fark ederek eteğini düzeltmek istedi. Tempolu anlatımını yavaşlatmayan spiker, kendini fazla kaptırınca canlı yayında frikik verdi.

İşte güzel spikerin verdiği frikik; 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
RonaldoBarbara Francesca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte dünyanın ilk sanal para bankası! Yeri sır gibi saklanıyor
İşte dünyanın ilk sanal para bankası! Yeri sır gibi saklanıyor
Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar!
Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar!
ŞOK! Kalabalık caddede güpegündüz tecavüz!
ŞOK! Kalabalık caddede güpegündüz tecavüz!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim