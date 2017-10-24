Ronaldo haberini sunarken heyecanlanıp frikik verdi

REAL Madridli futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili haber sunan İtalyan spiker Barbara Francesca o kadar hararetli sunum yaptı ki firkik vermekten kurtulamadı.

FRİKİK VERMEKTEN KURTULAMADI

Barbara Francesca, hızlı hareket ettiğini fark ederek eteğini düzeltmek istedi. Tempolu anlatımını yavaşlatmayan spiker, kendini fazla kaptırınca canlı yayında frikik verdi.

İşte güzel spikerin verdiği frikik;