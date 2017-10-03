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Romanya’da operada ezan protestosu

Karl Jenkins’in eserinin içinde ezan okuma bölümünde fanatik Romanyalılar milli marşlarını söyledi

Romanya’da operada ezan protestosu

Karl Jenkins’in eserinin içinde ezan okuma bölümünde fanatik Romanyalılar milli marşlarını söyledi

03 Ekim 2017 Salı 09:56
Romanya’da operada ezan protestosu
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ROMANYA'DA radikal sağcılar, Kluj şehrinin ünlü opera binasında sahnelenen eserin bir parçası olarak ezan okunmasını, milli marşı söyleyerek protesto etti. Olay Karl Jenkins’e ait “Silahlı adam-Barış için dua” adlı eserin gösterime girdiği ilk gece yaşandı. Sahnede ezan okunmaya başlayınca, Romanya Radikal Sağ Partisi üyeleri ayağa kalkıp Romanya milli marşını söyleyerek ezanı protesto etmeye başladılar. Eserin sahnelenmesi yarıda kesildi, sahne karartıldı ve opera görevlileri protestocuları binadan çıkardı.

Sahnede de tekbir getirilmesine karşılar

Protestocuların temsilcisi binadan çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu eserde Allah’ın adı anılıyor! Bize etnik olarak başkalarıyla birlikte yaşamamız öğütleniyor. Sanki bu dünyada olup bitenleri bilmiyor muyuz? Allahu Ekber haykırışlarıyla Avrupa’da insanlar öldürülürken, bizim memleketimizde sahnede de olsa Allahu Ekber diye bağırılamaz” dedi. Protestocular görevliler tarafından salondan çıkarılırken, diğer seyirciler ve protestocular arasında tartışmalar da yaşandı. Romanya Müzik Günleri programının bir parçası olarak gösterime giren esere, protestocular dışarı çıkarıldıktan sonra alkışlarla devam edildi. Karl Jenkins tarafından 2000 yılında bestelenen eser, dünyanın pek çok operasında şimdiye dek başarıyla sahnelenmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
Karl JenkinsRomanyaEzan Protestosu
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