Rock starı Tom Petty, hayatını kaybetti

ABD’Lİ rock yıldızı Tom Petty, Kaliforniya eyaletindeki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Sanatçının menajeri Carla Sacks, Petty'nin rahatsızlığı nedeniyle Los Angeles'taki UCLA Tıp Merkezinde Pazartesi akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Tom Petty 40. sanat yıldönümü kısa bir süre önce kutlamıştı. Petty'nin albümü 80 milyondan fazla satarak dünya çapında rekor kırmıştı. Petty, 2002'de Rock Hall of Fame'e grubuna dahil edilmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.