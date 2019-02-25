Robot keşiş gençlere Budizm eğitimi verecek

Japonya'da bulunan 400 yıllık Kodaji tapınağında, keşiş bir robot, genç nesillere Budizm dersleri verecek.

Robot keşiş gençlere Budizm eğitimi verecek
banner404

ANDROİD yazılım sistemine sahip olan robot Kannon, Japonya'nın Kyoto eyaletinde bulunan tapınaktaki ilk dersini Cumartesi günü verecek. Kannon'un, Osaka Üniversitesi ve tapınağın ortak projesi ile üretildiği, maliyetinin yaklaşık 692 bin euro olduğu belirtildi. Yerel Asahi gazetesi, proje kapsamında robotik bölümde görevli Profesör Hiroshi Ishiguro'dan ‘Buddha'nın öğretilerini en anlaşılır şekilde aktarabilecek' bir robot tasarlanmasının istendiğini yazdı. Konu hakkında konuşan keşiş Tensho Goto, "Kannon'un Budist öğretilerin insanların gönlüne ulaşmasında yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Robotun, 195 santim uzunluğunda ve yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki olduğu, gövdesini, kollarını ve kafasını hareket ettirebildiği belirtildi. Elleri, yüzü ve omuzları insan derisine benzeyecek şekilde silikonla kaplanan robotun, gövdesi ise metal. Robotun ayrıca yabancı ziyaretçiler için Çince ve İngilizce dil seçenekleri de bulunuyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
GSS borcu olanlar 28 Şubat'a kadar ödeme yaparsa...
GSS borcu olanlar 28 Şubat'a kadar ödeme yaparsa...
  1. EKONOMİ

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479