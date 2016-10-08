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Robert De Niro'dan sert sözler: Yüzüne yumruk atmak isterdim

Oscar ödüllü sinema oyuncusu Robert De Niro, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin bir video konuşmasında, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile ilgili çok sert ifadeler kullanarak "Onun yüzüne yumruk atmak isterdim" dedi

Robert De Niro'dan sert sözler: Yüzüne yumruk atmak isterdim

Oscar ödüllü sinema oyuncusu Robert De Niro, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin bir video konuşmasında, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile ilgili çok sert ifadeler kullanarak "Onun yüzüne yumruk atmak isterdim" dedi

08 Ekim 2016 Cumartesi 23:30
Robert De Niro'dan sert sözler: Yüzüne yumruk atmak isterdim
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 ÜNLÜ Hollywood yıldızı De Niro, 8 Kasım ABD Başkanlık seçimlerine bir  ay kala, vatandaşların sandığa gitmesini sağlamak amacıyla düzenlenen  "Geleceğin  İçin Oy Ver (#VoteYourFuture)" adlı kampanya çerçevesinde hazırlanan videoda  Trump aleyhine çok sert sözler sarfetti.
Videoda eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'in Trump için "O, bu  ülke için utanç kaynağı, ulusal bir felaket." sözünü öven De Niro, Trump'ın ne  söylediğini bilmediğini belirtti. De Niro, "İnsanların yüzüne nasıl yumruk atmak  istediği hakkında mı konuşuyor? Tamam, onun yüzüne yumruk atmak isterdim." dedi.
Trump için "pervasızca aptal", "domuz", "köpek" ve "serseri" gibi  ifadeler sarfeden De Niro, konuşmasında ABD'yi yönetebilecek kişinin Trump  olmadığını öne sürdü. De Niro, şunları söyledi:
"O, bizim başkanlık için istediğimiz kişi mi? Sanmıyorum. Bu ülkenin  yönünü önemsiyorum ve Donald Trump gibi biriyle yanlış yönde gitme ihtimalinden  çok çok endişeliyim."
73 yaşındaki ünlü oyuncu,  vatandaşlara "Geleceğinizi önemsiyorsanız,  oy verin" çağrısında bulundu.
Videoda Edward Norton, Samuel L. Jackson, Julia Roberts ve Emma Stone  gibi ünlü isimler de yer alıyor. Bu yıldızların ise De Niro gibi kendi siyasi  görüşlerini dile getirmedikleri ve Trump aleyhine herhangi bir sert ifade  kullanmadıkları dikkati çekti.
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