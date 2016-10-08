Robert De Niro'dan sert sözler: Yüzüne yumruk atmak isterdim

ÜNLÜ Hollywood yıldızı De Niro, 8 Kasım ABD Başkanlık seçimlerine bir ay kala, vatandaşların sandığa gitmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Geleceğin İçin Oy Ver (#VoteYourFuture)" adlı kampanya çerçevesinde hazırlanan videoda Trump aleyhine çok sert sözler sarfetti.

Videoda eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'in Trump için "O, bu ülke için utanç kaynağı, ulusal bir felaket." sözünü öven De Niro, Trump'ın ne söylediğini bilmediğini belirtti. De Niro, "İnsanların yüzüne nasıl yumruk atmak istediği hakkında mı konuşuyor? Tamam, onun yüzüne yumruk atmak isterdim." dedi.

Trump için "pervasızca aptal", "domuz", "köpek" ve "serseri" gibi ifadeler sarfeden De Niro, konuşmasında ABD'yi yönetebilecek kişinin Trump olmadığını öne sürdü. De Niro, şunları söyledi:

"O, bizim başkanlık için istediğimiz kişi mi? Sanmıyorum. Bu ülkenin yönünü önemsiyorum ve Donald Trump gibi biriyle yanlış yönde gitme ihtimalinden çok çok endişeliyim."

73 yaşındaki ünlü oyuncu, vatandaşlara "Geleceğinizi önemsiyorsanız, oy verin" çağrısında bulundu.

Videoda Edward Norton, Samuel L. Jackson, Julia Roberts ve Emma Stone gibi ünlü isimler de yer alıyor. Bu yıldızların ise De Niro gibi kendi siyasi görüşlerini dile getirmedikleri ve Trump aleyhine herhangi bir sert ifade kullanmadıkları dikkati çekti.

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