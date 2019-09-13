Rio'da hastane yangını: 10 ölü

RİO de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi. Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi. İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

