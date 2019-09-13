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Rio'da hastane yangını: 10 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA 13.09.2019, 17:19
Rio'da hastane yangını: 10 ölü
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RİO de Janeiro eyaleti itfaiyesi, Badim Hastanesi'nde dün gece çıkan yangında en az 10 kişinin öldüğünü, yangınla mücadele sırasında 4 itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi. Hastanedeki 90 kişinin başka hastanelere nakledildiği belirtildi. İtfaiye yetkilileri, yangının sebebiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini açıkladı.
 

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