Rezalet! Din adamı tecavüz olaylarından kadınları sorumlu tuttu

EL Karni, "And olsun ki, taciz ve zinanın nedeni kadınlardır. Makyaj yaparak ve parfüm sürünerek evden çıkan kadınlar sadakatsizdir" dedi.

El Karni'nin sözleri, Suudi Arabistan'daki birçok kadın tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, "El Karni, her gün cinsel tacize uğrayanların abaya, peçe ve çarşaf kadınlar olduğunu öğrenmesi gerekiyor" gibi ifadelere yer verildi.