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Rezalet! Din adamı tecavüz olaylarından kadınları sorumlu tuttu

Suudi din adamı Ahmed bin Saad el Karni, erkeği tecavüze, tacize ve aldatmaya yöneltenlerin kadınlar olduğunu savundu

Rezalet! Din adamı tecavüz olaylarından kadınları sorumlu tuttu

Suudi din adamı Ahmed bin Saad el Karni, erkeği tecavüze, tacize ve aldatmaya yöneltenlerin kadınlar olduğunu savundu

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:53
Rezalet! Din adamı tecavüz olaylarından kadınları sorumlu tuttu
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EL Karni, "And olsun ki, taciz ve zinanın nedeni kadınlardır. Makyaj yaparak ve parfüm sürünerek evden çıkan kadınlar sadakatsizdir" dedi.
El Karni'nin sözleri, Suudi Arabistan'daki birçok kadın tarafından tepkiyle karşılandı.
Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, "El Karni, her gün cinsel tacize uğrayanların abaya, peçe ve çarşaf kadınlar olduğunu öğrenmesi gerekiyor" gibi ifadelere yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Din AdamıEl KarniAhmed Bin Saad El KarniSuudi Arabistan
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