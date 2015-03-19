Restorana saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

19 Mart 2015 Perşembe 11:22
Göteborg'un Biskopsgaarden semtindeki restorana dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Yaralanan 8 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, baskın anında bir futbol maçının izlendiği, iki saldırganın otomatik silahlarla ateş açtığı ifade edildi. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çete bağlantısı üzerinde durulduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
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Son Güncelleme: 19.03.2015 10:23