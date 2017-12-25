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'Resmi bir özür bekliyoruz'

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, özel bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunuslu kadınlara getirdiği vize kısıtlaması ve Tunus'un Emirates Havayolları'na ait tüm uçuşları durdurması hakkında konuştu

'Resmi bir özür bekliyoruz'

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, özel bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tunuslu kadınlara getirdiği vize kısıtlaması ve Tunus'un Emirates Havayolları'na ait tüm uçuşları durdurması hakkında konuştu

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:07
'Resmi bir özür bekliyoruz'
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CİHİNAVİ, "BAE yetkilileri, benimle iletişime geçti ve özürlerini sundu. Ancak, Tunus (BAE'den) resmi olarak özür bekliyor. Tunus kamuoyu bunu istiyor." dedi.
 
BAE'nin kararı öncesinde Tunus'u bilgilendirmesi gerektiğini aktaran Cihinavi, "BAE'nin yaptığı uygulamanın, yolcular arasında ayrım yapmanın hukuk dışı olduğunu" söyledi.
Cihinavi, BAE'nin vize kısıtlaması kararının arkasında aldıkları istihbarat olabileceğini ancak, kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.
 
Ne olmuştu?
 
Tunus'ta cuma günü yerel basında yer alan haberlerde, Emirates Havayollarıyla yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları yer aldı.
 
BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Tunus resmi haber ajansı TAP, Tunus'taki BAE Büyükelçisi Salim İsa el-Kattam Zeabi'nin cuma günü dışişleri bakanlığına çağrıldığını duyurdu.
 
Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, büyükelçinin, "sınırlamanın geçici ve güvenlik işlemleri ile ilgili olduğu ve sınırlamanın kaldırıldığı" yönündeki sözleri paylaşıldı.
 
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmama kararının "güvenlik istihbaratı" gerekçesiyle olduğunu söyledi.
 
Tunus Ulaştırma Bakanlığı da söz konusu uygulamanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayollarının tüm seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Dışişleri BakanıHamis El-CihinaviBirleşik Arap Emirlikleri
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