Rekor fiyata satılan İsa Peygamber tablosunun sahibi Suudi Prens çıktı

REKOR fiyata satılan Leonardo Da Vinci tablosunun alıcı belli oldu. Yakın zamana kadar gerçek olmadığı düşünülen Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, 450 milyon dolara alıcı bularak bir rekora imza atmıştı.
VEKİL KULLANMIŞ
Tablonun alıcısının Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Mohammed bin Salman olduğu ortaya çıktı. Prensin tabloyu satın almak için bir vekil kullandığı açıklandı.
İLK FİYATI 60 DOLAR
Suudi Arabistan'da rakiplerini ekarte ederek başa geçen prensin, ülkesinde kemer sıkma politikası uyguladığı biliniyor. 500 yıllık tabloyu ilk sahibi 60 dolara satın almıştı.
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