Rejim uçakları hastaneyi vurdu

SURİYE rejiminin, Halep kentine yönelik yoğun hava saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde kente düzenlenen saldırılarda iki hastanenin hizmet dışı kalmasının ardından bugün de bir hastane daha vuruldu. Halep’in en önemli hastanesini varil bombalı saldırıyla vuruldu. Suriye Amerikan Sağlık Derneği yetkililerinden Adlam Saloul, “2 varil bombası M10 hastanesini vurdu. Ayrıca parça tesirli bombanın da kullanıldığı bilgisi var” ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, “Halep’in önemli hastanelerinden birinin bombalanmasını şiddetle kınıyorum” dedi. Saldırıların Halep’te ateşkesin ve sivil halka ihtiyaç duyduğu insani yardımın ulaştırılmasının aciliyetini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hastanenin hava saldırısına uğradığını doğruladı. Gözlemevi Başkanı Abdulrahman Rami, bir kişinin hayatını kaybettiğini ancak bu kişinin hasta mı yoksa hastane çalışanı mı olduğunun henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

Halep’e çarşamba günü düzenlenen saldırıda bölgedeki en büyük ikinci hastanesi vurulmuş ve BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, bu saldırının “savaş suçu” olduğunu duyurmuştu.

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