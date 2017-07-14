Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Rejim, Doğu Guta'ya kimyasal silah saldırısı düzenledi'

İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Hariri, Esed rejiminin başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullandığını söyledi

'Rejim, Doğu Guta'ya kimyasal silah saldırısı düzenledi'

İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Hariri, Esed rejiminin başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullandığını söyledi

14 Temmuz 2017 Cuma 22:20
'Rejim, Doğu Guta'ya kimyasal silah saldırısı düzenledi'
banner404

HARİRİ, BM gözetimindeki Suriye görüşmelerinin son gününde düzenlediği basın toplantısında, "Beşşar Esed rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesine bağlı Ayn Terma’ya kimyasal silah saldırısı düzenledi." dedi.

Muhalefet heyet başkanı Hariri, saldırılardan çok sayıda kişinin etkilendiğini belirterek, basın mensuplarına yaralıların fotoğraflarını gösterdi.

Hariri, rejim heyetinin görüşmelerde isteksiz tavır sergilediğine işaret ederek, "Cenevre’de 7. Suriye görüşmelerinin sonuna geldik. Görüşmelerde siyasi geçiş konusunda ilerleme kaydedilmesini isteyen bir taraf vardı (muhalifler), bir de bu durumun önüne geçmek ve bu konuya hiç girmek istemeyen bir diğer taraf vardı (rejim heyeti)." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde siyasi geçiş sürecinin yanı sıra, anayasa, seçim, terör ve güvenlik konularını ele almak için çaba gösterdiklerini belirten Hariri, "Rejim heyeti bu konularda ciddi bir tavır sergilemedi." diye konuştu.

Hariri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rejim, siyasi geçiş konusundan kaçmasını sözde terörle mücadelesine bağlıyor. Aslında Esed rejimi terörü besliyor. Muhalifler, hem (rejim kaynaklı) terör hem de DEAŞ ile mücadele ediyor. Terör, yalnızca Esed rejiminin ülkeden gitmesi ve siyasi geçişin sağlanması ile gerçekleşir. İstikrarın ve güvenliğin sağlanması, ülkenin yeniden yapılanması ve mültecilerin evlerine dönmesi de rejimin gitmesine bağlı."

7. tur Suriye görüşmeleri 10 Mart'ta başlamıştı. 8. turun, ağustos sonunda düzenlenmesi bekleniyor.

Rejim, 5 yıldır askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'nın Ayn Terma beldesi ve Cobar Mahallesi'ndeki muhaliflerin cephe hatlarına, son 3 hafta içinde 4 kere kimyasal silah saldırısı düzenlemişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BMRejimHariri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim