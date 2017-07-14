'Rejim, Doğu Guta'ya kimyasal silah saldırısı düzenledi'

HARİRİ, BM gözetimindeki Suriye görüşmelerinin son gününde düzenlediği basın toplantısında, "Beşşar Esed rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesine bağlı Ayn Terma’ya kimyasal silah saldırısı düzenledi." dedi.

Muhalefet heyet başkanı Hariri, saldırılardan çok sayıda kişinin etkilendiğini belirterek, basın mensuplarına yaralıların fotoğraflarını gösterdi.

Hariri, rejim heyetinin görüşmelerde isteksiz tavır sergilediğine işaret ederek, "Cenevre’de 7. Suriye görüşmelerinin sonuna geldik. Görüşmelerde siyasi geçiş konusunda ilerleme kaydedilmesini isteyen bir taraf vardı (muhalifler), bir de bu durumun önüne geçmek ve bu konuya hiç girmek istemeyen bir diğer taraf vardı (rejim heyeti)." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde siyasi geçiş sürecinin yanı sıra, anayasa, seçim, terör ve güvenlik konularını ele almak için çaba gösterdiklerini belirten Hariri, "Rejim heyeti bu konularda ciddi bir tavır sergilemedi." diye konuştu.

Hariri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rejim, siyasi geçiş konusundan kaçmasını sözde terörle mücadelesine bağlıyor. Aslında Esed rejimi terörü besliyor. Muhalifler, hem (rejim kaynaklı) terör hem de DEAŞ ile mücadele ediyor. Terör, yalnızca Esed rejiminin ülkeden gitmesi ve siyasi geçişin sağlanması ile gerçekleşir. İstikrarın ve güvenliğin sağlanması, ülkenin yeniden yapılanması ve mültecilerin evlerine dönmesi de rejimin gitmesine bağlı."

7. tur Suriye görüşmeleri 10 Mart'ta başlamıştı. 8. turun, ağustos sonunda düzenlenmesi bekleniyor.

Rejim, 5 yıldır askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'nın Ayn Terma beldesi ve Cobar Mahallesi'ndeki muhaliflerin cephe hatlarına, son 3 hafta içinde 4 kere kimyasal silah saldırısı düzenlemişti.