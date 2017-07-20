Reina katliamında flaş gelişme: Danimarka'da yakalandı

ÇIKARILDIĞI mahkemede ilk etapta dört hafta hapis cezasına çarptırılan İbrahimjon Asparov’un Türkiye’nin isteği üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Güneydoğu Jutland Savcısı Dorthe Möller Andersen, mahkemede Asparov’un yılbaşı gecesi Reina’da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alındığını söyledi.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'yı 2017 yılının ilk saatlerinde kana bulayarak 39 insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısında, DEAŞ üyesi Abdülgadir Masharipov'a silahları veren “Danyelik İbrahim” kod adlı örgüt üyesi İbrahimjon Asparov Danimarka'da yakalanmış ancak serbest bırakılmıştı.
"SİLAHI VERDİ"
Danimarka basınına yansıyan haberlere göre Danimarka istihbarat servisi PET, geçtiğimiz Haziran ayında Reina saldırısı ile ilgili olarak Asparov hakkında araştırma yapmış ancak herhangi bir ihbar ya da iade isteği olmadığı için daha fazla girişimde bulunmamıştı.
Asparov, saldırıda kullanılan silahı saldırgan Masharipov’a vermekle suçlanıyor.
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