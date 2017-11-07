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Rehin alınan kişi öldürüldü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın kuzeyinde bulunan petrol bölgesindeki Nijer Deltası’da rehin alınan İngiliz vatandaşı Lan Squire öldürüldü

Rehin alınan kişi öldürüldü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın kuzeyinde bulunan petrol bölgesindeki Nijer Deltası’da rehin alınan İngiliz vatandaşı Lan Squire öldürüldü

07 Kasım 2017 Salı 09:57
Rehin alınan kişi öldürüldü!
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İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı ve Nijerya güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgeye düzenlenen kurtarma operasyonunda Lan Squire öldürüldü, rehin tutulan üç kişi kurtarıldı.
Nijerya güvenlik kaynakları, Karowie Militanların tarafında rehin alınan ve kurtarılan İngiliz vatandaşlarının ismini Alanna Carson, David Donovan ve Shirley Donovan olarak duyurdu. 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “13 Ekim’de Nijerya’da kaçırılan ve biri trajik şekilde öldürülen dört İngiliz vatandaşının ailelerinin yanındayız. Personelimizle ailelere destek olmak için elimizden geleni yapacağız” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
RehineNijerya
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