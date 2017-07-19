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Regensburger Domspatzen skandalı: Katolik Kilise korosunda '60 yılda 547 çocuk istismara uğradı'

Almanya'da yayımlanan resmi bir raporda, Regensburger kentindeki bir Katolik Kilisesi'nin okul korosuna katılan yüzlerce çocuğun, fiziksel istismara ve cinsel tacize uğradığı öne sürüldü

Regensburger Domspatzen skandalı: Katolik Kilise korosunda '60 yılda 547 çocuk istismara uğradı'

Almanya'da yayımlanan resmi bir raporda, Regensburger kentindeki bir Katolik Kilisesi'nin okul korosuna katılan yüzlerce çocuğun, fiziksel istismara ve cinsel tacize uğradığı öne sürüldü

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:04
Regensburger Domspatzen skandalı: Katolik Kilise korosunda '60 yılda 547 çocuk istismara uğradı'
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RAPORDA , Regensburger Domspatzen isimli erkek çocuk korosunun 547 üyesinin 60 yılı aşkın bir süredir fiziki ve cinsel tacize uğradığı iddia edildi.Rapor, koroda çalışanları olaylara müdahale etmemekle suçladı. Katolik Kilisesi'nin 49 üyesinin, 1945 ve 1990'ların başı arasında bu suçları işlediğinden şüphe ediliyor.

ESKİ PAPA'NIN AĞABEYİ DE VAR

Olaylara sessiz kalmakla suçlananlar arasında eski Papa 16'ıncı Benediktus'un ağabeyi olan ve 30 yıl boyunca koroyu yöneten Georg Ratzinger de var.Ancak raporun yazarı Ulrich Weber, Georg Ratzinger'in cinsel taciz vakalarından haberi olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtiyor.Öte yandan Weber, "Ratzinger başını diğer yöne çevirdiği ve yaşananlara müdahale etmeyi başaramadığı için suçlanabilir" dedi.Olayların üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle şüphelilerin cezai işlem görmelerinin pek olası olmadığı kaydediliyor.

'SESSİZ KALMA KÜLTÜRÜ'

Kurbanlar yaşadıklarının "hapishane, cehennem ve toplama kampını" andırdığını söyledi. Bazıları, yaşananları "sessiz kalma kültürüne" bağladı. Olayı incelemekle görevlendirilen avukat Ulrich Weber, Regensburger Domspatzen yatılı okulunun hem ilkokul hem de lisesinde iddia edilen suçların işlendiğini belirtti.Okuldan henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ulrich Weber, araştırmanın sonucunda 500 fiziksel istismar ve 67 cinsel taciz vakasını ortaya çıkardıklarını söyledi. Bu çocuklardan bazılarının her iki tür istismarın da mağduru olduğunu sözlerine ekledi.Araştırma kapsamında bazı eski öğrencilere ulaşılamadığı için, gerçek sayının 700'e kadar çıkabileceği düşünülüyor. Raporda, 49 kilise üyesinden dokuzunun cinsel taciz olaylarına karıştığı öne sürülüyor.Bin yıllık koro, 2010 yılında cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Kilise, kurbanlara 5 bin ve 20 bin Euro (20 bin ve 80 bin TL) tazminat teklif etmişti. Katolik Kilisesi son yıllarda bir dizi cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKiliseTaciz
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